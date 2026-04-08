Президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть опікуватися безпекою Ормузької протоки у межах «спільного проєкту» з Іраном.

Про це повідомив політичний кореспондент ABC News Джонатан Карл у середу, 8 квітня.

«Ми думаємо зробити це як спільне підприємство», — процитував журналіст слова Трампа.

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Джонатан Карл поцікавився, чи має президент США зауваження щодо того, щоб іранці стягували мито з усіх суден, які проходять через Ормузьку протоку. Трамп відповів, що це може бути спільне американо-іранське підприємство для стягнення плати.

«Це спосіб її [протоку] убезпечити — а також захистити від багатьох інших людей», — заявив Дональд Трамп.

Телеканал CNN зауважив, що наразі неясно, чи схвалить Іран такий план, адже переговори можуть тривати протягом усього двотижневого припинення вогню.

Раніше цього тижня Трамп заявив, що не Іран, а США мають запровадити мито для суден, які проходять через Ормузьку протоку.

Тим часом, як повідомило Times of Israel, міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Ормузька протока вже відкрита і що американські військові перебуватимуть на Близькому Сході, аби забезпечити дотримання Іраном угоди про припинення вогню.

Проте іранський посадовець, який брав участь у переговорах зі США, повідомив, що Іран може відкрити Ормузьку протоку обмеженим і контрольованим чином завтра або післязавтра, перед зустріччю американських та іранських посадовців у Пакистані. Таким чином він натякнув, що саме зараз протока ще не відкрита.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

7 квітня Трамп іще погрожував Тегерану новими потужними ударами і попереджав, що США можуть ударити по електростанціях, мостах й інших об'єктах інфраструктури, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

Іран на це заявляв, що в разі подальших ударів по його інфраструктурі для США та Ізраїлю буде відкрито «ворота пекла», і обіцяв повністю відкрити Ормузьку протоку лише після компенсації Штатами фінансових збитків.

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На найближчу п’ятницю, 10 квітня, заплановані переговори між американською та іранською делегаціями у Пакистані. Команду переговірників США ймовірно очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.