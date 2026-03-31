Трамп після жорсткої заяви про Ормузьку протоку запевнив, що поки не виводитиме війська з Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не виводитиме американські війська з регіону Близького Сходу, які знаходяться там у межах зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Іран розблокувати Ормузьку протоку .

«Я зроблю це в якийсь момент, але поки що ні. Країни мають втрутитися і вирішити цю проблему. Іран зазнав значних втрат, але вони мають втрутитися і виконати свою роботу», — сказав Трамп в етері CBS News у вівторок, 31 березня.

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Він знову розкритикував союзників, які не долучились до військової операції проти Ірану.

Трамп також повторив заяву про те, що, попри іранські удари по суднах та об'єктах інфраструктури країн Перської затоки, в Ормузькій протоці «немає реальної загрози».

Раніше американський президент у соцмережі Truth Social писав, що США більше не захищатимуть інтереси тих союзників, які не захотіли сприяти зняттю блокади Ормузької протоки.

«Вам доведеться почати вчитися боротися за себе, США більше не будуть поруч, щоб допомогти вам, так само як вас не було поруч із нами. Іран, по суті, знищено. Найскладніше зроблено. Ідіть і здобувайте свою нафту», — заявив він.

Також під час етеру CBS News Трамп не зміг чітко відповісти, чи буде оголошено перемогу у війні проти Ірану, якщо не вдасться ліквідувати запаси збагаченого урану країни.

«Я навіть не думаю про це. Я просто знаю, що це так глибоко заховано, що будь-кому буде дуже важко… Це глибоко під землею. І вони не змогли цього зробити. Знаєте, навіть без війни вони не змогли цього зробити. Тож… це досить безпечно», — зазначив Трамп, згадуючи про американсько-ізраїльське бомбардування ядерних об'єктів Ірану в червні 2025 року.

29 березня газета The Washington Post повідомляла, що Пентагон веде підготовку до наземних операцій в Ірані, і, якщо Трамп схвалить плани, така операція стане новим етапом війни.

Як писала газета The Wall Street Journal 31 березня, американський президент повідомив своїм помічникам, що готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

За даними видання, останніми днями Трамп і його команда дійшли висновку, що спроба повністю розблокувати цю стратегічну протоку може затягнути конфлікт значно довше, ніж передбачає початковий план операції, розрахований на чотири-шість тижнів.

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20 березня Дональд Трамп у жорсткій формі розкритикував союзників США по НАТО — зокрема за те, що ті не приєднуються до американської війни проти Ірану.

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«Без США НАТО — це паперовий тигр! Вони не захотіли приєднатися до боротьби за запобігання появи Ірану, що володіє ядерною зброєю. Тепер, коли ця боротьба виграна з військового погляду, причому практично без будь-якої небезпеки для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки — простого військового маневру, який і є єдиною причиною високих цін на нафту», —написав президент Трамп.

27 березня EuroNews написало, що міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але лише після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.