Трамп заявив, що Ормузька протока «повністю відкрита»

Про це він заявив у понеділок, 22 червня, під час спілкування із журналістами.

«Протока повністю відкрита. Ви це знаєте. І ми ведемо переговори. Побачимо, як все складеться. Але, у нас є дві речі. У нас є відкрита протока, і у нас є країна, яка ніколи не матиме ядерної зброї. Ніколи-ніколи не матиме ядерної зброї», — сказав президент США.

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Трамп також заявив, що напередодні через протоку «було перевезено більше нафти, ніж будь-коли раніше проходило через цю протоку».

Переговори між Іраном та США у Швейцарії

У Швейцарії ввечері 20 червня розпочалися переговори між США та Іраном на високому рівні, у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.

Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, до її складу також входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф.

Також до Швейцарії пізно ввечері 20 червня прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Того ж дня об'єднане військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

Тегеран обґрунтував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть ввести збір за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

Перший раунд переговорів між США та Іраном завершився в ніч на 22 червня. У спільній заяві посередників — Катару та Пакистану — зазначається, що переговори відбулися в «позитивній та конструктивній атмосфері», а також було досягнуто «обнадійливого прогресу».

Також було узгоджено «дорожню карту» щодо досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори «з усіх питань» триватимуть у Швейцарії до кінця цього тижня, заявили представники посередників.