Дональд Трамп назвав інцидент в Ормузькій протоці безглуздим порушенням угоди між США та Іраном (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп назвав «безглуздим порушенням угоди про припинення вогню» атаку Ірану на цивільне судно у Ормузькій протоці, але нічого не сказав про відповідь Сполучених Штатів.

Про це повідомив телеканал CNN у п’ятницю, 26 червня.

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що Іран запустив щонайменше чотири безпілоники для атаки по суднах, шо рухалися Ормузькою протокою. За його словами, один з цих дронів влучив у «дуже дороге судно». Воно зазнало пошкоджень, але виявилося спроможним продовжувати рух.

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Також Трамп заявив, що ще три іранські дрони були збиті американськими військовими.

CNN зазначає, що президент США «не показав жодних ознак того, що цей епізод означатиме повернення до активних бойових дій».

Інцидент в Ормузькі протоці став першим з моменту підписання США та Іраном меморандуму про взаєморозуміння щодо відкриття протоки та початку детальніших переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Раніше Трамп сказав, що подальше продовження війни могло б призвести до «економічної катастрофи».

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

Уночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складався з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.