Трамп засудив удар Ірану по цивільному судну в Ормузькій протоці, але про поновлення війни не сказав — CNN

26 червня, 20:48
Дональд Трамп назвав інцидент в Ормузькій протоці безглуздим порушенням угоди між США та Іраном (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Дональд Трамп назвав інцидент в Ормузькій протоці безглуздим порушенням угоди між США та Іраном (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп назвав «безглуздим порушенням угоди про припинення вогню» атаку Ірану на цивільне судно у Ормузькій протоці, але нічого не сказав про відповідь Сполучених Штатів. 

Про це повідомив телеканал CNN у п’ятницю, 26 червня.

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що Іран запустив щонайменше чотири безпілоники для атаки по суднах, шо рухалися Ормузькою протокою. За його словами, один з цих дронів влучив у «дуже дороге судно». Воно зазнало пошкоджень, але виявилося спроможним продовжувати рух.

Реклама

Читайте також:
Трамп стверджує, що Іран погодився на ядерні інспекції на «необмежений термін». В Тегерані заперечують

Також Трамп заявив, що ще три іранські дрони були збиті американськими військовими.

CNN зазначає, що президент США «не показав жодних ознак того, що цей епізод означатиме повернення до активних бойових дій».

Читайте також:
Трамп трішки «заблудився» й не знав, куди йти після виступу на базі Ендрюс — йому підказав помічник

Інцидент в Ормузькі протоці став першим з моменту підписання США та Іраном меморандуму про взаєморозуміння щодо відкриття протоки та початку детальніших переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Раніше Трамп сказав, що подальше продовження війни могло б призвести до «економічної катастрофи».

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

Читайте також:
Трамп забув ім'я Ілона Маска й назвав мільярдера Леон — момент зняли на відео, а президента США висміяли

Уночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складався з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Іран Дональд Трамп США Близький Схід

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies