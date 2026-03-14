Трамп попросив допомоги інших країн у розблокуванні Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп висловив надію, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

Про це написав Трамп у суботу, 14 березня, на своїй платформі Truth Social.

«Багато країн, особливо ті, на які вплинула спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною», — сказав глава Білого дому.

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Він додав, що сподівається, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави, які відчувають наслідки цього обмеження, направлять свої кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не була під загрозою «з боку держави, яка була повністю обезголовлена».

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Раніше того ж дня він заявляв, що Іран «повністю розгромлений» унаслідок спецоперації США та Ізраїлю і тепер прагне укласти угоду.

13 березня The Wall Street Journal із посиланням на три джерела серед американських чиновників повідомляла, що Пентагон направляє в зону військової операції проти Ірану додаткові підрозділи морської піхоти та військові кораблі — оскільки режим аятол активізував атаки в Ормузькій протоці.

Два з них повідомили WSJ, що на Близький Схід із Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli і загін морської піхоти на ньому. За словами чиновників, інша частина морських піхотинців уже перебувають у близькосхідному регіоні, де надають підтримку операції Епічна лють.

Увечері 11 березня Іран ударив підводними дронами по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — удалося врятувати.

Таким чином кількість кораблів, які зазнали ударів на Близькому Сході з початку бойових дій, зросла щонайменше до 16, пише Reuters.

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

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«Я переконаний, що, щойно це стане можливим із військового погляду, ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна», — сказав чиновник.

Інфографіка: NV

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких, як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.