Трамп попросив допомоги інших країн у розблокуванні Ормузької протоки
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Дональд Трамп висловив надію, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.
Про це написав Трамп у суботу, 14 березня, на своїй платформі Truth Social.
«Багато країн, особливо ті, на які вплинула спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною», — сказав глава Білого дому.
Він додав, що сподівається, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави, які відчувають наслідки цього обмеження, направлять свої кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не була під загрозою «з боку держави, яка була повністю обезголовлена».
Раніше того ж дня він заявляв, що Іран «повністю розгромлений» унаслідок спецоперації США та Ізраїлю і тепер прагне укласти угоду.
13 березня The Wall Street Journal із посиланням на три джерела серед американських чиновників повідомляла, що Пентагон направляє в зону військової операції проти Ірану додаткові підрозділи морської піхоти та військові кораблі — оскільки режим аятол активізував атаки в Ормузькій протоці.
Два з них повідомили WSJ, що на Близький Схід із Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli і загін морської піхоти на ньому. За словами чиновників, інша частина морських піхотинців уже перебувають у близькосхідному регіоні, де надають підтримку операції Епічна лють.
Увечері 11 березня Іран ударив підводними дронами по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — удалося врятувати.
Таким чином кількість кораблів, які зазнали ударів на Близькому Сході з початку бойових дій, зросла щонайменше до 16, пише Reuters.
12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.
«Я переконаний, що, щойно це стане можливим із військового погляду, ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна», — сказав чиновник.
Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких, як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.