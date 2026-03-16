«Не ідеально. Але це Франція». Трамп розкритикував союзників, які не бажають допомагати США в Ормузькій протоці

Президент Дональд Трамп розкритикував союзників США, які відкинули його заклики про допомогу американським військам і флоту в Ормузькій протоці.

Про це глава Білого дому заявив 16 березня, повідомляє телеканал CNN.

Зокрема, президент Трамп заявив, що союзники недостатньо лояльні до США — попри те, що десятиліттями отримували від них підтримку у сфері безпеки.

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«Багато країн повідомили мені, що вже прямують туди (в район Ормузької протоки — ред.)», — заявив Трамп, не назвавши, однак, жодної країни.

Президент вважає, що США "захищали їх (союзників — ред.) від жахливих зовнішніх загроз, але вони не виявили особливого ентузіазму".

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«Деякі ставляться до цього з великим ентузіазмом, а деякі — ні. Серед них є країни, яким ми допомагали протягом багатьох, багатьох років. Ми захищали їх від жахливих зовнішніх загроз, але вони не виявили особливого ентузіазму. А рівень ентузіазму для мене важливий», — сказав глава Білого дому.

Потім Трамп заявив, що його адміністрація надасть «у майбутньому» список країн-союзників США, які відправили свої війська в район Ормузької протоки.

«Є країни, які дійсно сповнені ентузіазму. Вони вже їдуть. Вони вже почали прибувати. Знаєте, щоб дістатися туди, потрібно трохи часу», — сказав він.

Трамп також стверджує, що знав — союзники Америки не прийдуть на допомогу США.

«Я завжди був великим критиком усіх цих заходів щодо захисту країн, тому що знаю, що ми будемо їх захищати. А якщо нам коли-небудь знадобиться допомога, вони не прийдуть нам на допомогу. Я просто знаю це вже давно. У нас є країни, де перебувають 45 тисяч наших солдатів, чудових солдатів, які захищають їх від небезпеки, і ми виконали чудову роботу. А коли ми запитуємо: „У вас є тральщики?“, вони кажуть: „Ми б воліли не втручатися, сер“» — сказав він.

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Раніше президент Трамп намагався вмовити інші країни допомогти забезпечити прохід нафтових танкерів через спірний водний шлях в Ормузькій протоці, але поки союзники США або не дають чітких обіцянок, або прямо відкидають його вимоги, пише CNN.

Крім того, глава Білого дому оцінив підтримку президента Франції Еммануеля Макрона щодо операцій в Ормузькій протоці на «8 балів».

«Я розмовляв із ним. За шкалою від нуля до десяти я б оцінив його (зусилля — ред.) на вісім. Не ідеально. Але це Франція», — сказав Трамп.

Як пише СNN, влада Франції заявила, що готова надати оборонну підтримку для супроводу суден через протоку, коли закінчиться «найінтенсивніша фаза» війни.

При цьому Трамп одночасно і вимагає підтримки від союзників, і заявляє, що «США не потребують їхньої допомоги».

«Я не наполягаю на цьому, тому що моя позиція така: нам ніхто не потрібен. Ми — найсильніша країна у світі. У нас, безумовно, найсильніша армія у світі. Вони нам не потрібні», — сказав він.

«Але це цікаво: у деяких випадках я майже роблю це не тому, що вони нам потрібні, а тому, що хочу подивитися, як вони відреагують», — сказав він.

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13 березня The Wall Street Journal із посиланням на три джерела серед американських чиновників повідомляла, що Пентагон спрямовує до зони військової операції проти Ірану додаткові підрозділи морської піхоти та військові кораблі — оскільки режим аятолл активізував атаки в Ормузькій протоці.

Два з них повідомили WSJ, що на Близький Схід з Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli і загін морської піхоти на ньому. За словами чиновників, інша частина морських піхотинців уже перебувають у близькосхідному регіоні, де надають підтримку операції Епічна лють.

Інфографіка: NV

Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку.

16 березня Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Американський президент також зазначив, що США обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.