Трамп через день передумав стягувати з кораблів збір у 20% за прохід через Ормузьку протоку

Як заявив президент Дональд Трамп, він вирішив замінити 20-відсотковий збір на відшкодування країнами Перської затоки витрат США торговельними та інвестиційними угодами (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп 14 липня заявив, що замість анонсованого ним напередодні 20-відсоткового збору для суден за прохід через Ормузьку протоку країни Перської затоки «інвестуватимуть в американську економіку».

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«На підставі дуже продуктивних переговорів із лідерами країн Близького Сходу я ухвалив рішення замінити 20-відсотковий збір на відшкодування витрат США торговельними та інвестиційними угодами, які різні країни Перської затоки укладатимуть зі Сполученими Штатами», — йдеться в тексті.

Реклама

Як нагадує телеканал CNN, 13 липня президент Трамп оголосив, що 20-відсотковий збір за прохід через Ормузьку протоку покриватиме витрати «на забезпечення безпеки, яку США надають на цьому найважливішому нафтовому маршруті».

Ба більше, раніше високопосадовці його адміністрації ставили під сумнів доцільність і законність стягнення зборів на міжнародних водних шляхах.

«Це міжнародний водний шлях. Жодна країна не має права стягувати мита чи збори на міжнародному водному шляху. Такими є чинні норми міжнародного права», — заявляв у червні держсекретар Марко Рубіо.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголошував, що позиція Білого дому полягає в тому, що «міжнародні водні шляхи мають бути вільними від зборів».

Сам Трамп у травні 2026 року заявляв, що США прагнуть, аби Ормузька протока була «вільною».

«Ми хочемо, щоб він був відкритим. Ми хочемо, щоб він був вільним. Ми не хочемо жодних зборів. Це міжнародний водний шлях», — цитує його CNN.

Читайте також: Трамп пригрозив запровадити мита на прохід через Ормузьку протоку у разі відсутності угоди з Іраном

У ніч на 13 липня США за наказом президента Трампа розпочали нову серію ударів по території Ірану. Метою операції є послаблення спроможності Тегерана атакувати цивільні судна в Ормузькій протоці.

Інфографіка: NV

Це вже четверта серія американських ударів по Ірану за останній тиждень. Загострення почалося після атак іранських сил на комерційні судна в Ормузькій протоці. У відповідь США 7−8 липня завдали ударів по десятках військових об'єктів на території Ірану. Тегеран у відповідь атакував американські об'єкти на Близькому Сході.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Реклама:

Також 18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.

Однак вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару під час проходження через Ормузьку протоку поблизу узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку на торговельне судно в Ормузькій протоці.

27 червня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході. Того ж дня Центральне командування Збройних сил США повідомило про нові удари по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.