«Йдіть самі забирайте свою нафту». Трамп заявив, що не допомагатиме країнам, які не сприяли зняттю блокади Ормузької протоки

Трамп дорікнув країнам, які не підтримали операцію проти Ірану (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не захищатимуть інтереси тих союзників, які не захотіли сприяти зняттю блокади Ормузької протоки. Він закликав їх «піти та забрати свою нафту».

Про це він написав у вівторок, 31 березня, на платформі Truth Social.

Трамп розкритикував союзників, які не долучилися до американо-ізраїльської військової операції Епічна лють, що спричинила дефіцит нафти на світовому ринку.

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«У мене для вас є порада: номер один — купуйте у США, у нас її [нафти] достатньо, і номер два — наберіться сміливості, йдіть до протоки та просто ВІЗЬМІТЬ ЇЇ», — сказав він.

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Трамп підкреслив, що США більше не будуть допомогати, як це було раніше, адже союзники не підтримали американські зусилля.

«Вам доведеться почати вчитися боротися за себе, США більше не будуть поруч, щоб допомогти вам, так само як вас не було поруч із нами. Іран, по суті, знищено. Найскладніше зроблено. Ідіть і здобувайте свою власну нафту», — заявив він.

Серед країн, які не допомогли, він назвав Велику Британію та Францію.

«Франція не дозволила б літакам, що прямували до Ізраїлю та були завантажені військовими припасами, пролітати над французькою територією. Франція була дуже некорисною щодо „Іранського м’ясника“, якого було успішно ліквідовано! США ПАМ’ЯТАЮТЬ!!!» — додав американський президент.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Дональд Трамп сказав своїм помічникам, що готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не змінюють раніше визначені часові рамки операції проти Ірану і продовжують діяти в межах озвученого графіка.

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують із кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою. Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

Інфографіка: NV

25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь приблизно 30 країн.

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28 березня міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але лише після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.