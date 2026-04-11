Іран не відкрив Ормузьку протоку, тому що «не зміг» швидко знайти встановлені там міни — NYT
Іран замінував Ормузьку протоку невдовзі після початку операції США та Ізраїлю (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)
Іран не зміг виконати вимоги президента США Дональда Трампа щодо негайного розблокування Ормузької протоки, тому що не знайшов усі міни, які там встановив.
Про це написало 10 квітня The New York Times з посиланням на американських посадовців.
Оскільки міни не знайдені, їх неможливо знешкодити, а тому повне відкриття протоки відкладається, заявили співрозмовники видання.
NYT зауважило, що це ускладнює і ситуацію на переговорах американської та іранської делегацій, що мають відбутися у Пакистані.
Іран замінував Ормузьку протоку на початку березня, невдовзі після початку спільної операції США та Ізраїлю проти тегеранського режиму. Американські офіційні особи заявили, що мінування було «хаотичним» — мовляв, незрозуміло, чи Іран взагалі відмічав місця розташування мін. Навіть якщо таке місце було зафіксовано, деякі міни могли дрейфувати і пересуватися.
Знешкодження морських мін є набагато складнішим процесом, ніж встановлення, зазначило NYT.
У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.
7 квітня Трамп ще погрожував Тегерану новими потужними ударами і попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури.
Іран у відповідь грозив Штатам та Ізраїлю «воротами пекла» і обіцяв повністю відкрити Ормузьку протоку лише після того, як отримає від США компенсацію завданих збитків.
У Пакистані 11 квітня мають відбутися переговори між американською та іранською делегаціями. Команду переговірників США очолює віцепрезидент Джей Ді Венс. Обидві делегації вже прибули до столиці Пакистану Ісламабада.