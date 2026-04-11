Іран замінував Ормузьку протоку невдовзі після початку операції США та Ізраїлю (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Іран не зміг виконати вимоги президента США Дональда Трампа щодо негайного розблокування Ормузької протоки , тому що не знайшов усі міни, які там встановив.

Про це написало 10 квітня The New York Times з посиланням на американських посадовців.

Оскільки міни не знайдені, їх неможливо знешкодити, а тому повне відкриття протоки відкладається, заявили співрозмовники видання.

Реклама

NYT зауважило, що це ускладнює і ситуацію на переговорах американської та іранської делегацій, що мають відбутися у Пакистані.

Іран замінував Ормузьку протоку на початку березня, невдовзі після початку спільної операції США та Ізраїлю проти тегеранського режиму. Американські офіційні особи заявили, що мінування було «хаотичним» — мовляв, незрозуміло, чи Іран взагалі відмічав місця розташування мін. Навіть якщо таке місце було зафіксовано, деякі міни могли дрейфувати і пересуватися.

Знешкодження морських мін є набагато складнішим процесом, ніж встановлення, зазначило NYT.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

7 квітня Трамп ще погрожував Тегерану новими потужними ударами і попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури.

Іран у відповідь грозив Штатам та Ізраїлю «воротами пекла» і обіцяв повністю відкрити Ормузьку протоку лише після того, як отримає від США компенсацію завданих збитків.

У Пакистані 11 квітня мають відбутися переговори між американською та іранською делегаціями. Команду переговірників США очолює віцепрезидент Джей Ді Венс. Обидві делегації вже прибули до столиці Пакистану Ісламабада.