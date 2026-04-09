Трамп хоче перекласти безпеку Ормузької протоки на союзників після припинення бойових дій в Ірані — Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від європейських союзників конкретних зобов’язань щодо сприяння безпеці Ормузької протоки після припинення бойових дій в Ірані. Про це пише Bloomberg , посилаючись на представника НАТО.

За його словами, США просять європейські країни протягом кількох днів представити конкретні плани щодо забезпечення судноплавства на водному шляху. Відповідне прохання пролунало під час переговорів між представниками США та НАТО у Білому домі, де президент Дональд Трамп зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також у Пентагоні та Держдепартаменті, сказав чиновник.

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Коаліція під керівництвом Великої Британії, до якої входять понад 40 країн, зокрема багато європейських держав, Японія та Канада, пообіцяла сприяти відновленню прохідності Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових обсягів нафти та природного газу, після припинення активних бойових дій на Близькому Сході.

Блокування протоки спричинило стрімке зростання світових цін на енергоносії та викликало занепокоєння щодо можливого дефіциту палива.

Вночі з 7 на 8 квітня Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню та про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

Інфографіка: NV

8 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку після припинення вогню, Париж очолить місію.