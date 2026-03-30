Бессент впевнений, що з часом США відновлять контроль над Ормузькою протокою
Вид з повітря на острів Кешм, що належить Ірану, і Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)
Міністр фінансів США Скотт Бессент висловив надію на відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яку наразі блокує Іран, повідомляє Bloomberg.
Бессент підкреслив, що адміністрація президента США Дональда Трампа систематично вживає заходів для подолання проблеми дефіциту світових поставок нафти.
«Згодом США відновлять контроль над протокою, і там буде забезпечено свободу судноплавства — чи то за допомогою ескорту з боку США, чи то за допомогою багатонаціонального ескорту», — сказав він.
За словами міністра, світовий ринок нафти стикається з дефіцитом близько 10−12 мільйонів барелів на день, але США активно контролюють цю ситуацію.
Бессент також додав, що Міжнародне енергетичне агентство організовує вивільнення стратегічних резервів у розмірі близько 4 мільйонів барелів на день для покриття дефіциту.
Окремо він звернув увагу на рішення адміністрації Трампа щодо зняття санкцій з російської та іранської нафти, яка «вже перебувала в дорозі». За його словами, це не принесло додаткових доходів жодному з американських суперників, зазначивши, що «жоден з цих режимів не отримав додаткових грошей».
За даними Bloomberg, у березні через Ормузьку протоку в середньому проходило всього шість суден на день у будь-якому напрямку. Для порівняння — у звичайний час їхня кількість становить близько 135 на день, пише агентство з посиланням на дані відстеження суден.
При цьому 80% з числа нафтових танкерів, що виходили за останній місяць з протоки, належали або Ірану, або країнам, з якими в нього дружні стосунки.
24 березня стало відомо, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою.
Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.
25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь близько 30 країн.
28 березня міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але тільки після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.
30 березня президент США Дональд Трамп попередив, що в разі, якщо угоди з Іраном не вдасться досягти або Ормузьку протоку не відкриють для судноплавства, Сполучені Штати можуть піти на жорсткі кроки.