Бессент впевнений, що з часом США відновлять контроль над Ормузькою протокою

Вид з повітря на острів Кешм, що належить Ірану, і Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Бессент підкреслив, що адміністрація президента США Дональда Трампа систематично вживає заходів для подолання проблеми дефіциту світових поставок нафти.

«Згодом США відновлять контроль над протокою, і там буде забезпечено свободу судноплавства — чи то за допомогою ескорту з боку США, чи то за допомогою багатонаціонального ескорту», — сказав він.

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За словами міністра, світовий ринок нафти стикається з дефіцитом близько 10−12 мільйонів барелів на день, але США активно контролюють цю ситуацію.

Бессент також додав, що Міжнародне енергетичне агентство організовує вивільнення стратегічних резервів у розмірі близько 4 мільйонів барелів на день для покриття дефіциту.

Окремо він звернув увагу на рішення адміністрації Трампа щодо зняття санкцій з російської та іранської нафти, яка «вже перебувала в дорозі». За його словами, це не принесло додаткових доходів жодному з американських суперників, зазначивши, що «жоден з цих режимів не отримав додаткових грошей».

За даними Bloomberg, у березні через Ормузьку протоку в середньому проходило всього шість суден на день у будь-якому напрямку. Для порівняння — у звичайний час їхня кількість становить близько 135 на день, пише агентство з посиланням на дані відстеження суден.

При цьому 80% з числа нафтових танкерів, що виходили за останній місяць з протоки, належали або Ірану, або країнам, з якими в нього дружні стосунки.

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24 березня стало відомо, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою.

Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь близько 30 країн.

28 березня міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але тільки після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.

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30 березня президент США Дональд Трамп попередив, що в разі, якщо угоди з Іраном не вдасться досягти або Ормузьку протоку не відкриють для судноплавства, Сполучені Штати можуть піти на жорсткі кроки.