Іран не погодився на пропозиції США щодо проходу суден Ормузькою протокою (Фото: REUTERS/Mohammed Aty)

США запропонували розморозити частину зі 100 мільярдів доларів іранських коштів, що зберігаються за кордоном в обмін на відмову Ірану від стягнення плати за проходження суден Ормузькою протокою. Але Тегеран відповів новими погрозами.

Про це написала 2 липня The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

Американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер цього тижня відвідали столицю Катара Доху. І американська, і іранська сторони обговорили з катарськими посередниками нещодавні бойові дії в Лівані, які ще більше ускладнюють процес перемовин. Також американці запропонували Тегерану надати доступ до шести мільярдів доларів — іранська економіка якраз потребує нового вливання іноземної валюти на тлі шаленої інфляції, спричиненої багаторічними санкціями.

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Військове керівництво Ірану дало зрозуміти, що вважає таку винагороду недостатньою, а згодом заявило, що будь-яке судно, яке не пройде маршрутом, схваленим Тегераном, зіткнеться з «негайною та потужною відповіддю».

«Іран намагається відкрити протоку на своїх умовах і не хоче втрачати отриманий ним вплив», — сказала директорка програми Близького Сходу та Північної Африки лондонського аналітичного центру Chatham House Санам Вакіл.

І зауважила, що Тегеран «може порушити роботу протоки легше, ніж забезпечити стабільне управління нею».

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трампом та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Штати дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того самого дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Проте вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торговельного судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

27 червня Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході і пообіцяв, що в разі повторення ударів США відповідь Ірану буде «ще масштабнішою».

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Так само 27 червня в Центральному командуванні ЗС США повідомили про нові удари по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.

29 червня видання Axios написало, що США та Іран домовилися припинити взаємні удари і зустрітися 30 червня в столиці Катару для врегулювання суперечки щодо Ормузької протоки.