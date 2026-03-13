Пентагон перекидає на Близький Схід бойові кораблі та морпіхів через удари Ірану в Ормузькій протоці — WSJ

Два з джерела повідомили WSJ, що на Близький Схід з Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli і загін морської піхоти на ньому (Фото: www.war.gov)

Пентагон направляє в зону військової операції проти Ірану додаткові підрозділи морської піхоти та військові кораблі — оскільки режим аятол активізував атаки в Ормузькій протоці .

Про це 13 березня повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на три джерела серед американських чиновників.

За їхньою інформацією, очільник Пентагону Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування Армії США щодо направлення на Близький Схід частини групи суден-амфібій та прирядженого до неї експедиційного загону морської піхоти. Зазвичай вона складається з кількох кораблів ВМС США і 5 тисяч морських піхотинців, повідомили джерела.

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Два з них повідомили WSJ, що на Близький Схід з Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli і загін морської піхоти на ньому. За словами чиновників, інша частина морських піхотинців уже перебувають у близькосхідному регіоні, де надають підтримку операції Епічна лють.

Увечері 11 березня Іран вдарив підводними дронами по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — вдалося врятувати.

Таким чином кількість кораблів, які зазнали ударів на Близькому Сході з початку бойових дій, зросла щонайменше до 16, пише Reuters.

Інфографіка: NV

Уранці 11 березня повідомлялося, що тайський суховантаж загорівся, його екіпаж було евакуйовано після атаки в Ормузькій протоці. Тоді ж повідомлялося про ураження контейнеровоза ONE Majesty під прапором Японії.

Ще один суховантаж потрапив під удар невідомим снарядом приблизно за 50 морських миль (92,6 км) на північний захід від Дубая 11 березня.

Раніше американська розвідка попередила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

«Я переконаний, що, щойно це стане можливим із військового погляду, ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна», — сказав чиновник.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.