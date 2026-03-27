«Мають багато на кону». Рубіо заявив, що союзники Америки повинні подбати про безпеку Ормузької протоки після закінчення війни в Ірані

Марко Рубіо , державний секретар Сполучених Штатів, заявив, що союзники Америки в Європі та Азії повинні підтримати зусилля щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки після завершення війни з Іраном.

Про це повідомляє телеканал CNN.

«Відразу після того, як це закінчиться і ми досягнемо наших цілей, одним з безпосередніх викликів, з якими ми зіткнемося, стане те, що Іран може вирішити встановити систему стягнення плати в Ормузькій протоці. Це не лише незаконно, це неприйнятно, це небезпечно для світу, і важливо, щоб світ мав план протидії цьому», — сказав очільник американського зовнішньополітичного відомства.

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Інфографіка: NV

Журналісти нагадують, що президент США Дональд Трамп неодноразово критикував союзників за те, що вони не зобов’язалися допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки, поки триває війна.

Рубіо зазначив, що Сполучені Штати будуть «частиною» цих післявоєнних зусиль. Однак країни Європи та Азії «мають багато на кону і повинні зробити значний внесок».

Він стверджує, що союзники сприйняли його послання з розумінням.

14 березня Трамп висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку.

15 березня очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Спершу Велика Британія, Німеччина та Франція відмовили Трампу у відправці кораблів до Ормузької протоки. Однак 19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія оприлюднили спільну заяву, в якій висловили «готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через [Ормузьку] протоку».

Водночас Італія, Німеччина та Франція уточнили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню. Таку ж заяву згодом зробила і Японія.

20 березня стало відомо, що влада Великої Британії погодилася дозволити військовим США використовувати свої бази для завдавання ударів по іранських об'єктах, які загрожують судноплавству в Ормузькій протоці.

Пізніше Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови. Однак 23 березня він повідомив, що доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

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Трамп заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході».

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс, що фактично створює неформальний збір за прохід Ормузькою протокою.

Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь близько 30 країн.