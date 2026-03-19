Провідні країни світу заявили про готовність долучитися до гарантування безпеки Ормузької протоки

Європейські держави та Японія заявили у четвер, 19 березня, що вживатимуть заходів для стабілізації енергетичних ринків і приєднаються до відповідних зусиль з розблокування Ормузької протоки .

Про це повідомляє агентство Reuters.

Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія оприлюднили спільну заяву, в якій висловили «готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через [Ормузьку] протоку».

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Вони також пообіцяли вжити «інші кроки для стабілізації енергетичних ринків, включаючи співпрацю з певними країнами-виробниками для збільшення видобутку».

Reuters зазначає, що у заяві не було жодних подробиць. Втім, вона ознаменувала значний зсув після тижнів опору основних союзників США вимогам президента Дональда Трампа допомогти убезпечити Ормузьку протоку.

14 березня президент Трамп висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку.

15 березня очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Проте спочатку у відправці військових кораблів до Ормузької протоки Трампу відмовила Велика Британія, а згодом — Німеччина.

17 березня президент Франції заявив, що його країна не братиме участі в діях із розблокування — попри те, що раніше Трамп оцінив «на вісімку» підтримку Еммануеля Макрона щодо операції в Ормузькій протоці.

Президент Фінляндії Александр Стубб каже, що Сполучені Штати не проконсультувалися із союзниками перед тим, як розпочинати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону з розблокуванням Ормузької протоки.

17 березня дипломатичний радник президента ОАЕ Анвара Гаргаша заявив, що Об'єднані Арабські Емірати можуть долучитися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки.