Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока вже «частково відкрита» і буде повністю доступна для суден 19 червня, коли, за його словами, США та Іран мають підписати меморандум про взаєморозуміння.

Про це він сказав у понеділок, 15 червня, на полях саміту G7, повідомляє CNN.

«Вони проводять невеликі пошуки кількох мін, які вже знайшли, але… кораблі вже починають виходити», — сказав Трамп.

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Він додав, що «у п’ятницю протока буде повністю відкрита».

Глава Білого дому також висловився про позицію європейських партнерів, зазначивши, що, на його думку, участі Франції чи інших країн може не знадобитися.

«Я не думаю, що нам знадобиться допомога, бо ми маємо угоду, згідно з якою протока буде відкритою, і проїзд нею буде безкоштовним. Ми трохи посперечалися з цього приводу; проїзд буде безкоштовним», — сказав Трамп.

Водночас він додав, що присутність «одного-двох кораблів із кількох країн» у регіоні не була б зайвою.

Як повідомлялося, США та Іран досягли мирної угоди та домовилися про негайне і постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Його офіційне підписання заплановано на 19 червня у Швейцарії.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що домовленості з Іраном остаточно узгоджені. Також він заявив про «безмитне відкриття» Ормузької протоки та негайне припинення військово-морської блокади США в регіоні.