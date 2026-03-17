«В їхніх інтересах». Посол США при НАТО закликав союзників допомогти Вашингтону розблокувати Ормузьку протоку

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американські союзники повинні допомогти у розблокуванні Ормузької протоки . Про це повідомляє Politico .

Він повторив заклик президента США Дональда Трампа до союзників підтримати війну в Ірані.

«Зрештою, безпека Ормузької протоки лежить у їхніх інтересах. Трамп абсолютно правий, коли зазначає, що наші союзники мають приєднатися, допомогти нам і підтримати наші зусилля», — зазначив Вітакер.

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Однак, за словами чотирьох анонімних дипломатів НАТО, повномасштабна місія НАТО в Ірані наразі залишається малоймовірною.

Вони вважають, що США навряд чи вдасться отримати необхідну одностайну підтримку союзників, яка, до того ж, може не додати «нічого істотного».

Двоє неназваних дипломатів зауважили, що наразі Вашингтон офіційно не звертався до країн НАТО з проханням про підтримку в рамках Альянсу.

«Деяких союзників не вдасться втягнути в цю справу. До того ж це не входить безпосередньо до сфери відповідальності НАТО», — сказав один із дипломатів.

14 березня Трамп висловив надію, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

16 березня він заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Трамп також зазначив, що США обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома державами. При цьому президент не уточнив, про які саме країни йдеться.

Японія, Велика Британія та Німеччина відмовились патрулювати Ормузьку протоку на прохання Трампа.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.