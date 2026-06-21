Іранська делегація заявила протест після погроз Трампа переговірникам — ЗМІ

21 червня, 19:35
Іранська делегація у Швейцарії, 21 червня 2026 року (Фото: FLUEELER/Pool via REUTERS)

Іранська делегація у Швейцарії, 21 червня 2026 року (Фото: FLUEELER/Pool via REUTERS)

Після погроз президента США Дональдп Трампа іранським переговірникам делегація Ірану заявила протест.

Про це повідомив канал CNN із посиланням на публікацію у соцмережі X іранського державного телеканалу Press TV.

«Іранська делегація заявила протест американській стороні та зараз зважує варіанти належної відповіді на нещодавні усні погрози Дональда Трампа», — сказано в ній.

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CNN пояснив, що у сьогоднішньому телефонному дзвінку Fox News Трамп заявив, що США можуть «захопити» Ормузьку протоку, якщо не зможуть досягти угоди з Іраном, та погрожував іранській делегації у Швейцарії.

«Закрийте її (Ормузьку протоку), і у вас не буде країни. Ви навіть не повернетеся до своєї клятої (в оригіналі f**king — ред.) країни», — заявив Трамп, звертаючись до іранських чиновників.

CNN звернувся до Білого дому, щоб отримати більше деталей щодо того, що мається на увазі під «захопленням протоки».

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Переговори Ірану та США у Швейцарії

Раніше у Швейцарії розпочались переговори на високому рівні США та Ірану, у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.

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Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, також до неї входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Також до Швейцарії пізно ввечері 20 червня прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Того дня спільне військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

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У своїй офіційній заяві іранське військове керівництво назвало блокування цієї надважливої морської артерії «першим кроком» у відповідь на те, що воно трактує як порушення зобов’язань з боку Вашингтона та Тель-Авіва.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.
Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   війна проти Ірана Дональд Трамп мирні переговори Швейцарія

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