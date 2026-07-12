Оман запропонував США та Ірану нову схему судноплавства в Ормузькій протоці — CNN

Адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці. (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Оман підготував проєкт угоди, який передбачає нову схему руху суден в Ормузькій протоці. Документ має забезпечити безпечне судноплавство після загострення між США та Іраном.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів.

За інформацією співрозмовника телеканалу, проєкт угоди передбачає створення двох окремих судноплавних коридорів, які залишатимуться відкритими.

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Згідно з пропозицією, Південний коридор, що проходить територіальними водами Оману, забезпечуватиме вільне судноплавство на умовах, які діяли до початку конфлікту.

Водночас для проходження Північним коридором, який пролягає територіальними водами Ірану, суднам необхідно буде отримувати попередній дозвіл Тегерана. При цьому стягнення плати за прохід не передбачається.

За даними CNN, угоду поки не погоджено остаточно.

У суботу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів у Маскаті переговори зі своїм оманським колегою Саїдом Бадром Альбусаїді. Сторони обговорили механізми забезпечення безпечного проходження суден через Ормузьку протоку.

Ормузька протока є одним із ключових світових маршрутів транспортування нафти. Останніми тижнями регіон став ареною загострення між Іраном і США після взаємних ударів та атак на комерційні судна.

Інфографіка: NV

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволяли Ірану експортувати нафту й скасовували санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.