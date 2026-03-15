Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для суден з усього світу, за винятком американських та ізраїльських кораблів і танкерів.

Про це він заявив в інтерв'ю MS Now.

Він зазначив, що Ормузька протока закрита тільки для «ворожих» кораблів.

«Ну, насправді, Ормузька протока відкрита. Вона закрита тільки для танкерів і суден, що належать нашим ворогам, для тих, хто атакує нас і їхніх союзників. Інші можуть вільно проходити», — сказав Арагчі.

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Він наголосив, що нині багато танкерів і кораблів продовжують проходити через Ормузьку протоку.

14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку для забезпечення її розблокування.

13 березня The Wall Street Journal із посиланням на три джерела серед американських чиновників повідомляла, що Пентагон спрямовує до зони військової операції проти Ірану додаткові підрозділи морської піхоти та військові кораблі, оскільки режим аятол активізував атаки в Ормузькій протоці.

Два з них повідомили WSJ, що на Близький Схід з Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli з загоном морської піхоти. За словами чиновників, інша частина морських піхотинців уже перебувають у близькосхідному регіоні, де надають підтримку операції Епічна лють.

Інфографіка: NV

Увечері 11 березня Іран вдарив підводними дронами по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — вдалося врятувати.

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

«Я переконаний, що, щойно це стане можливим із військового погляду, ВМС США, можливо, разом із міжнародною коаліцією, будуть супроводжувати судна», — сказав чиновник.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), з'єднуючи найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.