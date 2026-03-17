ОАЕ можуть приєднатися до оборонної місії під керівництвом США в Ормузькій протоці

Об'єднані Арабські Емірати можуть приєднатися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки .

Про це заявив дипломатичний радник президента ОАЕ Анвара Гаргаша, повідомляє видання The Guardian.

Виступаючи на онлайн-заході, організованому американським аналітичним центром Рада з міжнародних відносин (CFR), він сказав, що Об'єднані Арабські Емірати не ведуть активних переговорів з Іраном.

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14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея і Велика Британія, відправлять свої кораблі до Ормузької протоки.

15 березня очільник Білого дому заявив, що Сполучені Штати обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами. Він також додав, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть Штатам забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Проте спочатку у відправці військових кораблів до Ормузької протоки Трампу відмовила Велика Британія, а згодом — Німеччина.

17 березня президент Франції заявив, що його країна не долучатиметься до дій із розблокування — попри те, що раніше Трамп оцінив «на вісімку» підтримку Еммануеля Макрона щодо операції в Ормузькій протоці.

Інфографіка: NV

Президент Фінляндії Александр Стубб каже, що Сполучені Штати не проконсультувалися із союзниками перед тим, як починати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону із розблокуванням Ормузької протоки.