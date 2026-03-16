Слідом за Британією. Німеччина відмовилась патрулювати Ормузьку протоку на прохання Трампа

Йоганн Вадефуль вважає, що забезпечити безпеку в Ормузькій протоці можна лише шляхом переговорів (Фото: Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не братиме участь у патрулюванні Ормузької протоки , до чого закликав президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє Tagesschau .

«Ми не братимемо участі в цьому конфлікті», — сказав Вадефуль.

За його словами, США та Ізраїль повідомляли, що мета їхніх атак полягала у знищенні військового потенціалу Ірану, зокрема ядерної та ракетної програм. Німеччина розраховує отримати інформацію про досягнення цієї мети.

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«Тоді ми з великим задоволенням візьмемо участь у переговорах. Лише шляхом переговорів можна забезпечити безпеку в Ормузькій протоці та Червоному морі», — зазначив він.

Щодо можливого розширення військово-морської місії ЄС Аспідес до Ормузької протоки, Вадефуль зауважив, що «дуже скептично» ставиться до того, чи зможе вона забезпечити більшу безпеку в протоці.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що Європа завжди надає конструктивну підтримку, коли йдеться про захист морських шляхів.

«Але я не бачу ніякої нагальної необхідності, а надто того, щоб Німеччина брала в цьому участь. Ми вимагаємо від США та Ізраїлю тримати нас у курсі подій, повідомляти, які конкретні цілі ще переслідуються, а потім разом з нами обговорити, як можна покласти край цій війні», — додав він.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки для допомоги у її розблокуванні.

14 березня президент США висловив надію, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія, відправлять свої кораблі до Ормузької протоки.

16 березня Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

Американський президент також зазначив, що США обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.