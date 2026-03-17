У Білому домі заявили, що нафтові танкери починають рухатись через Ормузьку протоку

Нафтові танкери знову проходять через Ормузьку протоку , а блокування цього морського шляху Іраном не спричинило значної шкоди економіці США. Про це заявив економічний радник Білого дому Кевін Гассетт у вівторок, 17 березня, в інтерв'ю CNBC .

«Ви вже бачите, що танкери починають потроху пропливати через протоку, і я думаю, це ознака того, як мало в Ірану залишилося», — сказав він.

Гассетт підтвердив позицію адміністрації Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни з Іраном.

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«Ми дуже оптимістично налаштовані щодо того, що це закінчиться найближчим часом, і потім, протягом кількох тижнів після завершення [війни] будуть помітні наслідки для цін, оскільки вантажі нафти дістануться до нафтопереробних заводів», — додав посадовець.

Радник Білого дому також підкреслив, що дії США в Ірані збігаються з інтересами Китаю.

«Це один із випадків, коли цілі обох країн збігаються, адже ми прагнемо стабільного світового ринку нафти. Коли ця війна закінчиться, а це станеться незабаром, я впевнений, що вони [президент Дональд Трамп і лідер КНР Сі Цзіньпін] зустрінуться і матимуть багато про що поговорити, і, сподіваюся, китайська сторона висловить певну вдячність», — сказав він.

14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

Проте прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла і Німеччина.

16 березня Дональд Трамп розкритикував союзників США за їхню відмову допомагати з розблокуванням. Водночас він заявив, що «оцінює на вісімку» підтримку президента Франції Еммануеля Макрона щодо операцій в Ормузькій протоці.

Однак вже 17 березня Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки.

Інфографіка: NV

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через те, що іранські військові ймовірно замінували судноплавний канал. Ормузька протока є найважливішим маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу — нею проходить до 20% всіх світових постачань.