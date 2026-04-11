Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що убезпечення проходу через Ормузьку протоку не в компетенції НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що НАТО не має забезпечувати прохід через Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Убезпечення проходу танкерів через Ормузьку протоку виходить за межі компетенції НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, виступаючи перед іспанським Сенатом, пише Euronews .

«НАТО не бере участі в цій війні. Нас, союзників, не інформували і з нами не консультувалися. Близький Схід не входить до сфери діяльності НАТО, і тому не тільки ми, а й багато союзників висловили однакову думку: НАТО не братиме участі в цій війні», — заявив Альбарес.

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Як повідомляє Euronews, Іспанія не поділяє позицію США щодо війни в Ірані, назвавши це грубим порушенням міжнародного права. Водночас Іспанія підписала спільну заяву лідерів, у якій зобов’язалася «сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Ормузькій протоці», йдеться в матеріалі.

Раніше агентство Bloomberg писало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом 8 квітня повідомив йому, що ФРН підтримає безпекову місію в Ормузькій протоці, однак для цього необхідний міжнародний мандат.

Водночас Мерц зауважив, що міжнародний мандат мала б надати Рада Безпеки ООН. Однак Росія є її постійним членом і має право вето щодо резолюцій.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що під час розмови з Трампом, яка відбулась 9 квітня, обговорив військові можливості та логістику пересування суден через Ормузьку протоку.

«Ми формуємо коаліцію країн… працюємо над політичним, дипломатичним планом, а також розглядаємо військові можливості та… логістику фактичного переміщення суден через протоку», — зазначив Стармер під час свого візиту до Перської затоки.

9 квітня Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте розкритикував союзників, заявивши, що країни-члени Альянсу не підтримали США, коли Вашингтон цього потребував, і висловив сумнів щодо їхньої подальшої допомоги.

Тоді ж агентство Reuters із посиланням на двох неназваних європейських дипломатів повідомило, що генсек НАТО попередив деяких союзників, що Трамп хоче найближчими днями отримати гарантії допомоги в убезпеченні Ормузької протоки.

Як написав Der Spiegel 9 квітня, Рютте повідомив європейським столицям, що американський президент протягом найближчих днів очікує конкретних зобов’язань щодо розгортання військових кораблів або інших європейських військових сил.

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1 квітня Дональд Трамп повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до його війни проти Ірану.

Раніше Financial Times писало, що Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні, щоб змусити європейських союзників приєднатися до коаліції для розблокування Ормузької протоки.

Після цього, за наполяганням Марка Рютте, 19 березня група країн, зокрема ключові члени Альянсу Франція, Німеччина і Велика Британія, опублікували заяву про готовність «зробити свій внесок» у гарантування безпеки проходу через протоку. З моменту публікації до заяви приєдналися й інші країни.