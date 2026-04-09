Мерц повідомив Трампу, за яких умов Німеччина буде готова долучитись до захисту Ормузької протоки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом у середу, 8 квітня, повідомив йому, що ФРН підтримає безпекову місію в Ормузькій протоці , однак для цього необхідний міжнародний мандат.

Про це пише Bloomberg.

«Вчора під час нашої розмови я ще раз сказав президенту Трампу, що ми готові допомогти, наприклад, забезпечити безпечний прохід через Ормузьку протоку після укладення мирної угоди», — зазначив Мерц журналістам у Берліні в четвер, 9 квітня.

Реклама

Він також зауважив, що міжнародний мандат для місії в Ормузькій протоці мала б надати Рада Безпеки ООН. Однак Росія є її постійним членом і має право вето щодо резолюцій.

Окрім цього, участь Німеччини в безпековій місії потребує схвалення нижньої палати німецького парламенту.

«Американський президент знає про це і поважає це», — додав Мерц.

Канцлер також повідомив, що обговорив з Дональдом Трампом питання виходу США з НАТО та запропонував провести ще одну розмову з цього приводу напередодні саміту Альянсу, який відбудеться в липні.

«Я твердо налаштований зробити все можливе, щоб зберегти захист Європи з боку НАТО. Цей Альянс, принаймні на цей момент, є незамінним», — зазначив Мерц.

9 квітня Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте розкритикував союзників, заявивши, що країни-члени Альянсу не підтримали США, коли Вашингтон цього потребував, і висловив сумнів щодо їхньої подальшої допомоги.

8 квітня Марк Рютте розпочав свій візит до США на тлі загострення відносин із Вашингтоном після заяв Трампа про можливий вихід з НАТО.

9 квітня агентство Reuters із посиланням на двох неназваних європейських дипломатів повідомило, що генсек попередив деяких союзників, що Трамп хоче найближчими днями отримати гарантії допомоги в убезпеченні Ормузької протоки.

Як написав Der Spiegel, Рютте повідомив європейським столицям, що Трамп протягом найближчих днів очікує конкретних зобов’язань щодо розгортання військових кораблів або інших європейських військових сил.

1 квітня американський президент повідомив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до його війни проти Ірану.

Реклама:

Раніше Financial Times писало, що Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні, щоб змусити європейських союзників приєднатися до коаліції для розблокування Ормузької протоки.

Після цього, за наполяганням Марка Рютте, 19 березня група країн, зокрема ключові члени Альянсу Франція, Німеччина і Велика Британія, опублікували заяву про готовність «зробити свій внесок» у гарантування безпеки проходу через протоку. З моменту публікації до заяви приєдналися й інші країни.