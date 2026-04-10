Стармер заявив, що обговорив із Трампом варіанти військових дій в Ормузькій протоці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у п’ятницю, 10 квітня, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась днем раніше, обговорив військові можливості та логістику пересування суден через Ормузьку протоку .

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Ми формуємо коаліцію країн… працюємо над політичним, дипломатичним планом, а також розглядаємо військові можливості та… логістику фактичного переміщення суден через протоку», — сказав Стармер під час свого візиту до Перської затоки.

Реклама

На запитання, чи порушував він з Трампом тему погроз США щодо виходу з НАТО, очільник британського уряду не відповів прямо. Однак він зазначив, що блок відповідає інтересам як Сполучених Штатів, так і Європи.

«НАТО — це оборонний альянс, який протягом десятиліть забезпечував нам набагато більшу безпеку, ніж би мали без нього», — заявив Стармер.

Вночі проти 8 квітня Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі Сполученими Штатами. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Речник Іранського союзу експортерів нафти Хамід Хоссейні заявив виданню Financial Times, що судноплавні компанії мають сплачувати Тегерану мито в криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку. За його словами, тариф становить $1 за барель нафти, однак порожні судна можуть проходити вільно.

9 квітня Трамп розкритикував Іран за те, як він забезпечує проходження нафти через Ормузьку протоку, заявивши про порушення домовленостей.