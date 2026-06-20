Іран закрив Ормузьку протоку за лічені дні після укладення мирної угоди зі США та погрожує «наступними кроками»
Рух суден в Ормузькій протоці знову був зупинений (Фото: REUTERS)
Вище спільне військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття стратегічної Ормузької протоки для руху будь-яких суден.
Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Reuters у суботу, 20 червня.
У своїй офіційній заяві іранське військове керівництво назвало блокування цієї надважливої морської артерії «першим кроком» у відповідь на те, що воно трактує як порушення зобов’язань з боку Вашингтона та Тель-Авіва.
Військові також виступили з прямим попередженням, заявивши, що Іран вдасться до додаткових і жорсткіших заходів, якщо «агресія» з боку супротивників продовжуватиметься.
Наразі деталі щодо термінів дії обмежень та точного механізму блокування судноплавства в протоці не наводяться. Офіційні представники США та Ізраїлю поки не коментували заяви Тегерана.
Хронологія підписання мирної угоди між США та Іраном — що відомо
Початок процесу публічно підтвердив віцепрезидент США Джей Ді Венс 15 червня. Він заявив, що мирна угода з Іраном була підписана в електронному вигляді ще минулими вихідними. Венс натякнув, що її умови вже набрали чинності, а Тегеран не отримує жодних нових фінансових пільг.
Того ж тижня телеканал CNN оприлюднив неофіційний текст цього меморандуму про взаєморозуміння, який складається з 14 пунктів. Автентичність проєкту журналістам підтвердили дипломатичні джерела, причетні до переговорів під час саміту G7 у Франції. Згідно з текстом, США дозволяють Ірану експортувати нафту та нафтохімічну продукцію, а також відкривають доступ до фонду розвитку на 300 мільярдів доларів в обмін на виконання зобов’язань щодо ядерної програми. При цьому в документі відсутні конкретні положення про долю високозбагаченого іранського урану.
Остаточне узгодження домовленостей відбулося вночі проти 18 червня. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що умови повністю фіналізовані, та заявив про «безмитне відкриття» Ормузької протоки і негайне припинення військово-морської блокади США в регіоні. Стало відомо, що Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння щодо негайного і постійного припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Лідери зробили це окремо: Трамп підписував документ у Франції. Того ж дня, 18 червня, ця угода кардинально змінила світові ціни на нафту.