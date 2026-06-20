Іран закрив Ормузьку протоку за лічені дні після укладення мирної угоди зі США та погрожує «наступними кроками»

Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Reuters у суботу, 20 червня.

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У своїй офіційній заяві іранське військове керівництво назвало блокування цієї надважливої морської артерії «першим кроком» у відповідь на те, що воно трактує як порушення зобов’язань з боку Вашингтона та Тель-Авіва.

Військові також виступили з прямим попередженням, заявивши, що Іран вдасться до додаткових і жорсткіших заходів, якщо «агресія» з боку супротивників продовжуватиметься.

Наразі деталі щодо термінів дії обмежень та точного механізму блокування судноплавства в протоці не наводяться. Офіційні представники США та Ізраїлю поки не коментували заяви Тегерана.

Хронологія підписання мирної угоди між США та Іраном — що відомо

Початок процесу публічно підтвердив віцепрезидент США Джей Ді Венс 15 червня. Він заявив, що мирна угода з Іраном була підписана в електронному вигляді ще минулими вихідними. Венс натякнув, що її умови вже набрали чинності, а Тегеран не отримує жодних нових фінансових пільг.

Того ж тижня телеканал CNN оприлюднив неофіційний текст цього меморандуму про взаєморозуміння, який складається з 14 пунктів. Автентичність проєкту журналістам підтвердили дипломатичні джерела, причетні до переговорів під час саміту G7 у Франції. Згідно з текстом, США дозволяють Ірану експортувати нафту та нафтохімічну продукцію, а також відкривають доступ до фонду розвитку на 300 мільярдів доларів в обмін на виконання зобов’язань щодо ядерної програми. При цьому в документі відсутні конкретні положення про долю високозбагаченого іранського урану.

Інфографіка: NV

Остаточне узгодження домовленостей відбулося вночі проти 18 червня. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що умови повністю фіналізовані, та заявив про «безмитне відкриття» Ормузької протоки і негайне припинення військово-морської блокади США в регіоні. Стало відомо, що Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння щодо негайного і постійного припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Лідери зробили це окремо: Трамп підписував документ у Франції. Того ж дня, 18 червня, ця угода кардинально змінила світові ціни на нафту.