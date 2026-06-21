В Ірані назвали умови для відкриття Ормузької протоки
Судна в Ормузькій протоці, 19 червня 2026 року (Фото: REUTERS)
Іран вимагає припинення війни Ізраїлю проти Хезболли в Лівані та скасування всіх обмежень на продаж своєї нафти як умову для відкриття Ормузької протоки, повідомило іранське агентство Tasnim із посиланням на джерело, близьке до переговорної групи.
Співрозмовник агентства наголосив, що лише самого зняття морської блокади США недостатньо для відкриття Ормузької протоки, сказано у статті.
20 червня вище спільне військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.
Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.
У своїй офіційній заяві іранське військове керівництво назвало блокування цієї надважливої морської артерії «першим кроком» у відповідь на те, що воно трактує як порушення зобов’язань з боку Вашингтона та Тель-Авіва.
Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.
Угода США та Ірану про припинення війни — головне
Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ, перебуваючи у Франції.
Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та знімуть санкції, і Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.
Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Очікується, що після цього сторони мають розпочати 60-денні перемовини, за результатами яких — підписати остаточну мирну угоду.
18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.
Тоді ж віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном, оскільки деталі зустрічі ще не були погоджені. Іранська делегація також призупинила підготовку до візиту через поновлення ізраїльських ударів по півдню Лівану.
20 червня американський посадовець розповів CNN, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Швейцарії з метою відновлення переговорів з Іраном після зриву попереднього раунду.