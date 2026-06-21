В Ірані назвали умови для відкриття Ормузької протоки

Іран вимагає припинення війни Ізраїлю проти Хезболли в Лівані та скасування всіх обмежень на продаж своєї нафти як умову для відкриття Ормузької протоки , повідомило іранське агентство Tasnim із посиланням на джерело, близьке до переговорної групи.

Співрозмовник агентства наголосив, що лише самого зняття морської блокади США недостатньо для відкриття Ормузької протоки, сказано у статті.

20 червня вище спільне військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

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Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

У своїй офіційній заяві іранське військове керівництво назвало блокування цієї надважливої морської артерії «першим кроком» у відповідь на те, що воно трактує як порушення зобов’язань з боку Вашингтона та Тель-Авіва.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.

Угода США та Ірану про припинення війни — головне

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ, перебуваючи у Франції.

Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та знімуть санкції, і Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Очікується, що після цього сторони мають розпочати 60-денні перемовини, за результатами яких — підписати остаточну мирну угоду.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Тоді ж віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном, оскільки деталі зустрічі ще не були погоджені. Іранська делегація також призупинила підготовку до візиту через поновлення ізраїльських ударів по півдню Лівану.

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20 червня американський посадовець розповів CNN, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Швейцарії з метою відновлення переговорів з Іраном після зриву попереднього раунду.