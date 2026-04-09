Судноплавні компанії мають сплачувати Ірану мито в криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку . Про це повідомив речник Іранського союзу експортерів нафти Хамід Хоссейні газеті Financial Times .

За його словами, кожне судно також має проходити перевірку.

«Іран повинен контролювати, що входить і виходить з протоки, щоб переконатися, що ці два тижні (двотижневе перемир’я — ред.) не використовуються для перевезення зброї. Усе може пройти, але процедура займе час для кожного судна, і Іран не поспішає», — заявив Хоссейні.

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У середу, 8 квітня, Іран заявив, що закриває прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на удари Ізраїлю по Лівану. Хоссейні зазначив, що кожен танкер, який проходить протоку, має надіслати владі електронного листа з інформацією про свій вантаж. Після цього Іран повідомить про розмір мита, яке слід сплатити в цифрових валютах.

За словами Хоссейні, тариф становить 1 долар за барель нафти, однак порожні танкери можуть проходити вільно.

«Після отримання електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам надається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції», — додав Хосейні.

FT пише, що 8 квітня, танкери в Перській затоці отримали радіоповідомлення, в якому звучало попередження про удар, якщо вони попередньо не отримають дозвіл на прохід від іранських властей.

8 квітня американський лідер Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

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Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Прем'єр-міністр Пакистану своєю чергою заявив, що запрошує делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді для подальших переговорів.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала найбільшого скоординованого удару по об'єктах угрупування Хезболла в Лівані з початку операції Ревучий лев.

ЦАХАЛ зазначив, що протягом 10 хвилин одночасно атакував понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану. Зокрема, під удар потрапили штаб-квартири угруповання, командні центри розвідки та центральні штаби, інфраструктура вогневих та військово-морських підрозділів, активи сил Радван та повітряного підрозділу (127).

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В Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

Після цього кілька іранських ЗМІ повідомили про порушення Ізраїлем режиму припинення вогню. Вони також написали, що якщо атаки на Ліван продовжуватимуться, Тегеран вийде з угоди про перемир’я.

Того ж дня Іран також атакував ракетами та дронами Кувейт, ОАЕ та Бахрейн.

8 квітня Трамп написав у Truth Social, що американські війська залишатимуться поблизу Ірану до досягнення остаточної мирної угоди. Якщо угоди не буде — війна відновиться з новою силою.