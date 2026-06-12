Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому управлінні. Про це повідомило офіційне іранське агентство IRNA, заяву якого цитує The Guardian.

У публікації агенства йдеться, що поширювані у мережі твердження про передачу контролю над протокою або повернення її до довоєнного статусу є «безпідставними».

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За даними IRNA, документ щодо врегулювання конфлікту не передбачає жодних зобов’язань Ірану щодо зміни режиму управління Ормузькою протокою.

Єдиним згаданим положенням, стверджує агенство, є забезпечення нормалізації транзиту після завершення бойових дій, гарантування морської безпеки прибережними державами, припинення блокади та усунення загроз для торгового судноплавства.

IRNA також пише, що Сполучені Штати не матимуть жодної ролі в майбутньому управлінні протокою, а питання контролю буде вирішуватися в межах регіональних домовленостей за ініціативи Ірану, зокрема у взаємодії з Оманом. Обговорення цього питання поза регіональним форматом виключається, йдеться в заяві.

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Інфографіка: NV

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Напередодні між США та Іраном сталася ескалація. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронні атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Незважаючи на нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.