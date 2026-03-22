Іран продовжує брати гроші за прохід суден в Ормузькій протоці . Про це повідомляє CNN у неділю, 22 березня, посилаючись на іранське джерело.

«Ми продовжимо чинити тиск на Ізраїль і встановлювати новий правовий режим в Ормузькій протоці», — зазначило джерело, маючи, ймовірно, на увазі повідомлення про виплати в розмірі близько 2 млн доларів за прохід кожного танкера.

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Співрозмовник також зазначив, що президент США Дональд Трамп має «прийняти умови Ірану» стосовно припинення війни, інакше він «ризикує своєю політичною кар'єрою».

«Схоже, Трамп, стикаючись із тиском зсередини Америки та зростанням світових цін на нафту, повинен якомога швидше вибратися з пастки, яку для нього підготував [прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін] Нетаньягу, і прийняти умови Ірану. Якщо він не надасть Ірану необхідних поступок, він може опинитися на безкінечному шляху, який загрожує втратою всієї його політичної кар'єри», — зазначило джерело.

Раніше Lloyd’s List посилаючись на кількох обізнаних співрозмовників, повідомляв, що Іран створив «безпечний» морський коридор через свої територіальні води в Ормузькій протоці, пропонуючи перевіреним суднам прохід в обмін на винагороду. Зокрема один танкер за прохід протокою сплатив 2 млн доларів, зазначило джерело.

Lloyd’s List писав, що уряди багатьох країн, зокрема Індії, Пакистану, Іраку, Малайзії та Китаю, обговорюють з Тегераном плани транзиту суден, щоб домовитися про безпечний прохід протокою.

У матеріалі йдеться, що щонайменше дев’ять суден вийшли з протоки через «безпечний» коридор. Однак невідомо, чи були здійснені якісь платежі в кожному з дев’яти випадків.

22 березня Дональд Трамп заявляв, що Іран має протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства, інакше США завдадуть ударів по іранських електростанціях.

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити "свій внесок" у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Водночас у спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.

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Згодом Італія, Німеччина та Франція зауважили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світових поставок нафти й зрідженого газу. Іран фактично заблокував цей шлях, а США та їхні союзники обговорюють варіанти відновлення безпечного проходу суден. На тлі цього конфлікту ціни на енергоносії різко зросли, а адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції на частину іранської нафти, яка вже перебуває в морі, щоб знизити тиск на ринок.