Європейські країни, включно з Францією, розпочали переговори з Тегераном, щоб домовитися про безпечне проходження суден через Ормузьку протоку .

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.

Три співрозмовники зазначили, що європейські столиці розпочали попередні дискусії, намагаючись відновити експорт нафти та газу без розширення конфлікту.

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Франція є однією з країн, що беруть участь у перемовинах. Італія також намагалася розпочати дискусії з Тегераном з цього питання.

Двоє чиновників наголосили, що немає жодної гарантії, що переговори просуватимуться або що Іран готовий до діалогу.

FT пише, що Італія, Франція та Греція мають військові кораблі в Червоному морі в рамках місії Євросоюзу з військово-морської охорони Аспідес. Втім, жоден європейський флот не готовий супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку в разі загрози нападу, побоюючись ескалації війни, заявили чиновники.

«Це має бути безпечне середовище», — сказав перший посадовець.

Інфографіка: NV

Другий чиновник, який відмовився назвати, які країни ведуть переговори з Тегераном, сказав, що інші європейські столиці висловили протест проти таких спроб зближення.

«Дехто вважає, що нам потрібно поговорити з іранцями. Але [держави ЄС] мають дуже різні погляди на це, що ускладнює ситуацію», — зазначив співрозмовник.

28 лютого, у перший день військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових ісламської революції заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

3 березня агентство Reuters писало, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

10 березня американська розвідка заявила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовував для цього невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

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13 березня видання The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон перекидає на Близький Схід бойові кораблі та морпіхів через удари Ірану в Ормузькій протоці.