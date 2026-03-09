Макрон анонсував оборонну місію для розблокування Ормузької протоки

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та її партнери готують оборонну місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, повідомляє France 24 у понеділок, 9 березня.

«Ми готуємо оборонну місію з супроводу, яка має бути підготовлена спільно як з європейськими, так і з неєвропейськими державами, щоб забезпечити ескорт контейнеровозів і танкерів для поступового відкриття Ормузької протоки», — зазначив Макрон після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом та прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом на Кіпрі.

Реклама

За його словами, Париж залучить вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець.

«Франція хоче сприяти деескалації, безпеці наших громадян, безпеці наших партнерів, а також свободі судноплавства та морській безпеці», — зазначив французький президент.

Макрон прибув до Кіпру для обговорення питань регіональної безпеки на тлі розгортання Парижем військових кораблів у Середземному морі та триваючого конфлікту між США-Ізраїлем та Іраном.

Минулого тижня Кіпр, який є членом Європейського Союзу, атакували іранські безпілотники. Це спонукало Макрона відправити до Середземномор’я авіаносець Шарль де Голль, а також фрегат і підрозділи протиповітряної оборони безпосередньо до острівної держави.

8 березня Макрон повідомив, що провів розмову з королем Бахрейну та домовився з ним підтримувати контакти і спільно працювати з партнерами над деескалацією на Близькому Сході.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

Згодом, 3 березня, агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа повідомляло, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Того самого дня в армії США заявили, що Іран не перекривав Ормузьку протоку, а його кораблі її не мінують і не патрулюють. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

Інфографіка: NV

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.