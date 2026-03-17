«Франція не обирала цю війну», Макрон відхилив прохання США долучитися до розблокування Ормузької протоки
Президент США Дональд Трамп раніше хвалив Еммануеля Макрон за підтримку дій США на Близькому Сході (Фото: REUTERS/Brian Snyder)
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки.
Про це повідомило Le Figaro у вівторок, 17 березня.
Проте Макрон запевнив, що Франція буде готова долучитися до місій супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході «заспокоїться».
«Франція не обирала цю війну, ми не є стороною цього конфлікту», — наголосив Еммануель Макрон.
14 березня президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.
Проте прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла і Німеччина.
16 березня Дональд Трамп розкритикував союзників США за їхню відмову допомагати з розблокуванням. Водночас він заявив, що «оцінює на вісімку» підтримку президента Франції Еммануеля Макрона щодо операцій в Ормузькій протоці.
Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через те, що іранські військові ймовірно замінували судноплавний канал. Ормузька протока є найважливішим маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу — нею проходить до 20% всіх світових постачань.