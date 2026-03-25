Велика Британія і Франція цього тижня очолять військові переговори , в яких візьмуть участь близько 30 країн, щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці.

Про це 25 березня повідомив агентству AFP представник британського Міноборони, передає Middle East Eye.

«Очікується, що наприкінці цього тижня відбудеться ще одна зустріч на військовому рівні, в якій візьмуть участь начальники генеральних штабів ширшої групи країн, які підписали заяву», — сказав він.

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Як раніше повідомляло британське видання The Times, 22 березня начальник британського Генштабу Річард Найтон провів зустріч за участю шести країн (окрім Великої Британії, це Франція, Німеччина, Італія, Японія і Нідерланди), а також Канади — з приводу ситуації в Ормузькій протоці.

Тепер, можливо, будуть запрошені й інші країни, повідомив AFP представник британського Міноборони.

«Ми усвідомлюємо, що нам належить відіграти свою роль в об'єднанні цієї коаліції і в тому, щоб допомогти решті світу розробити план, який забезпечить якнайшвидше відкриття Ормузької протоки», — сказав він.

За інформацією The Times, Велика Британія запропонувала провести саміт на базі ВМС Портсмут або в Лондоні, щоб обговорити деталі та сформувати коаліцію, для того, щоб забезпечити відкриття Ормузької протоки — «щойно складуться відповідні умови».

20 березня Трамп заявив, що США «дуже близькі до досягнення цілей» в Ірані і розглядають можливість згортання своїх військових зусиль на Близькому Сході.

22 березня він сказав, що Сполучені Штати «стерли Іран з лиця землі» і виконали свої військові цілі раніше графіка.

Інфографіка: NV

Президент США також висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.

23 березня Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

Він заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході».

Водночас іранське інформаційне агентство Fars із посиланням на джерело стверджувало, що наразі між Іраном і США немає жодних прямих або непрямих контактів.

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24 березня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що США та Іран мають сісти за стіл переговорів, щоб негайно покласти край фактичному закриттю Ормузької протоки і припинити бойові дії на Близькому Сході.

«Іран повинен негайно припинити погрози, встановлення мін, безпілотників і ракетні обстріли, а також інші спроби заблокувати протоку для комерційного судноплавства», — заявила вона.

Того ж дня агентство Bloomberg з посиланням на власні поінформовані джерела повідомило, що режим аятол в Ірані бере з деяких кораблів плату в розмірі до $2 млн за безпечне проходження через Ормузьку протоку.