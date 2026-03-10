Іранські війська почали закладати міни в Ормузькій протоці — американська розвідка

Спецслужби США почали отримувати інформацію про те, що Іран робить кроки зі встановлення мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки, повідомила кореспондентка CBS News (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Про це 10 березня повідомляє кореспондентка телеканалу CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс із посиланням на дані американської розвідки.

«Американські спецслужби почали отримувати інформацію про те, що Іран робить кроки зі встановлення мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне. Хоча запаси мін Ірану не є загальновідомими, за оцінками, протягом багатьох років їхня кількість коливалася від 2 тисяч до 6 тисяч морських мін іранського, китайського та російського виробництва», — заявила вона.

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Пізніше таку інформацію прокоментував і президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Trump Social.

«Якщо Іран встановив міни в Ормузькій протоці, а у нас немає повідомлень про це, ми хочемо, щоб вони були негайно видалені! Якщо з якоїсь причини міни були встановлені і не будуть негайно видалені, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними. Якщо ж, з іншого боку, вони видалять те, що, можливо, було встановлено, це буде гігантським кроком у правильному напрямку!», — написав глава Білого дому.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

Інфографіка: NV

Пізніше, 3 березня, агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа повідомляло, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Того ж дня в армії США заявили, що Іран не перекривав Ормузьку протоку, а його кораблі її не мінують і не патрулюють. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

9 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та її партнери готують оборонну місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

«Ми готуємо оборонну місію із супроводу, яка має бути підготовлена спільно як з європейськими, так і з неєвропейськими державами, щоб забезпечити ескорт контейнеровозів і танкерів для поступового відкриття Ормузької протоки», — зазначив він.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти і скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт і ОАЕ, з Оманською затокою і Аравійським морем.