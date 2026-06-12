Путін на зустрічі з російськими військовими пригрозив Україні посиленими ударами

Про це Путін говорив не зустрічі з окупантами — учасниками так званої «СВО» (так Росія називає війну проти України), написали російські пропагандистські ЗМІ у п’ятницю, 12 червня.

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«Ми будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника, щоб відбити в них бажання нападати на наші цивільні об'єкти», — цинічно заявив Путін.

Також він стверджував, що українські удари по інфраструктурі самої Росії нібито не завдають суттєвої шкоди.

Російські НПЗ у вогні

12 червня Повітряні сили ЗСУ попередили про високу імовірність застосування військами країни-агресора РФ балістичної ракети середньої дальності Орєшнік. Президент України Володимир Зеленський так само закликав відповідальніше ставитися до повітряних тривог.

Щодо ударів по території держави-агресора, то якраз 12 червня, у так званий День Росії, безпілотники атакували великий нафтохімічний завод у Нижньокамську в Республіці Татарстан — один з найбільших у Європі. Внаслідок атаки там сталася серйозна пожежа.