В День української державності. Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи

Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи в День української державності. Про це йдеться в указі глави держави №605/2026.

Фон дер Ляєн нагородили «за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами».

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Наприкінці червня Зеленський ініціював створення нової державної нагороди — ордена Європи. Вже 14 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт.

Орденом Європи нагороджуватимуть українців та іноземців за визначні особисті заслуги в підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва.

До Києва 15 липня, в День української державності, прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан та інші європейські лідери.

Також з візитом прибули прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, президент Чорногорії Яков Мілатович, а також сербський президент Александр Вучич.

Востаннє фон дер Ляєн була в Києві в роковини повномасштабного вторгнення. Тоді до столиці прибула низка високих зарубіжних гостей, серед них — президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також ще 11 іноземних лідерів, зокрема, глави урядів Хорватії, Естонії, Латвії, Литви, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та представники інших країн і організацій на нижчих рівнях.