«Не були зацікавлені в реальній дискусії». У Польщі заявили, що Україна відмовилася від зустрічі Зеленського і Навроцького

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що українська сторона відмовилася від запланованої зустрічі президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського, запропонувавши інший час для її проведення.

Про це у понеділок, 22 червня, повідомляє польське видання tvn24.

За його словами, останніми тижнями між Польщею та Україною тривали дипломатичні консультації, а 6 червня у Варшаві перебував керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Реклама

Пшидач стверджує, що за підсумками цих контактів українській стороні запропонували телефонну розмову між Зеленським і Навроцьким, однак президент України, мовляв, відмовився, бо «не хотів розмовляти телефоном».

«Потім українська сторона запропонувала візит, ми визначили конкретну дату та конкретний час такої зустрічі у Варшаві, щоб обговорити це питання. І від цієї дати, і від цього візиту українська сторона також відмовилася, запропонувавши віддалену, іншу дату», — заявив Пшидач.

Пшидач вважає, що «українська сторона не була зацікавлена в реальній дискусії з польським президентом».

Водночас Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН повідомляв, що пропонував Каролю Навроцькому зустріч і спільну пресконференцію, однак той заявляв, що вступ України до ЄС становитиме загрозу для польського сільського господарства.

Позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла — що відомо

19 червня 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення Навроцький аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі. Йдеться про Волинську трагедію — період обопільних етнічних чисток польського та українського населення на території Волині та Галичини в 1943—1944 роках, до яких причетна УПА.

Коментуючи цей крок, Володимир Зеленський порівняв польського колегу з експрем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання України, щоб заробити голоси на виборах, та назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться».

Реклама:

Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.