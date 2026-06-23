«Контакти перебувають у поганому стані». У канцелярії Навроцького звинуватили Україну в погіршенні відносин із Польщею

У Навроцького звинуватили Київ у «нехтуванні пам’яттю жертв» і домовленостями з Польщею (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що погіршення відносин між Польщею та Україною сталося «через дії української сторони», яка, за його словами, нібито знехтувала історичною пам’яттю та домовленостями з Варшавою.

Про це він сказав у вівторок, 23 червня, пише RMF FM.

«Контакти та відносини перебувають у поганому стані, але не тому, що так чи інакше вчинив президент Навроцький. А тому, що українська сторона, по суті, вирішила знехтувати пам’яттю про жертв та домовленостями, досягнутими у Варшаві», — стверджував глава канцелярії.

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Богуцький також розкритикував присвоєння українському військовому підрозділу назви на честь героїв УПА, назвавши це «неприйнятним з погляду польської політики».

«Це було просто погане рішення, скандальне, образливе для поляків і таке, що зачіпає нашу пам’ять, пам’ять про цих жертв. Сподіваюся, що це не було заплановано, бо це свідчило б про ще гірше», — заявив він.

До того ж глава канцелярії Навроцького зазначив, що дипломатичні канали між країнами продовжують працювати, попри складний стан.

Позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення Навроцький аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі. Йдеться про Волинську трагедію — період обопільних етнічних чисток польського та українського населення на території Волині та Галичини в 1943—1944 роках, до яких причетна УПА.

Коментуючи цей крок, Володимир Зеленський порівняв польського колегу з експрем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання України, щоб заробити голоси на виборах, та назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться».

Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

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Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

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На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.