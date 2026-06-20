«Війна історії та орденів»: Сікорський заявив, що у конфлікті між Польщею та Україною виграє тільки Москва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав ситуацію між Польщею та Україною війною "історії та орденів". Про це він написав у соцмережі Х у суботу, 20 червня.

«Переможцем війни історії та орденів може стати лише Москва», — написав Сікорський.

Він також поширив допис російського заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва про рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Реклама

«Є підтримка», — написав Сікорський, звертаючись до Навроцького.

Медведєв у своєму дописі висловив захват через позбавлення Зеленського найвищої польської нагороди, традиційно вживаючи образливі вислови та звинувачення. Російський чиновник стверджує, що для Зеленського це рішення Навроцького «не стане проблемою».

19 червня Навроцький оголосив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни через присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Він заявив, що його держава продовжує підтримувати сусідню країну, але питання УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

Того ж дня міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

20 червня голова Офісу президента Кирило Буданов також написав, що відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею на знак протесту проти рішення Навроцького. Про аналогічне рішення оголосив і посол України у Польщі Василь Боднар.