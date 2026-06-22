У канцелярії президента Польщі розкрили подальшу долю ордена Зеленського

Польща отримала назад орден Білого Орла — найвищу державну нагороду країни, яку раніше було вирішено відібрати у президента України Володимира Зеленського.

Про це у понеділок, 22 червня, повідомив речник глави польської держави Рафал Леськевич в ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat News.

Повернутий знак відзнаки разом із анульованим посвідченням відправлять на довічне зберігання до спеціального депо, а сам унікальний екземпляр більше нікому і ніколи не присуджуватимуть.

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За словами представника Канцелярії президента Польщі, процедура повернення нагороди завершилася у понеділок.

«Орден дійсно був відісланий назад. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії Президента. Нагорода попрямує до депозиту Бюро орденів і номінацій, де вона зберігатиметься з належною гідністю та повагою, оскільки це найвища і найважливіша польська державна відзнака», — зазначив Леськевич, додавши, що формально наразі очікується публікація відповідної постанови президента з контрасигнатурою прем'єр-міністра.

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У Варшаві не вважають, що демарш з поверненнями нагород призведе до критичного розриву відносин між країнами. Речник польського лідера процитував офіційну заяву президента Кароля Навроцького від 19 червня, наголосивши, що цей крок «не спрямований проти українського народу», адже головним ворогом вільної Європи залишається Росія.

Загострення відносин між Україною та Польщею — що відомо

Позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла президентом Польщі Каролем Навроцьким 19 червня 2026 року спровокувало кризу у відносинах Києва та Варшави. Навроцький аргументував свій крок обуренням через присвоєння одній з українських військових частин імені Героїв УПА. У відповідь Зеленський порівняв польського колегу з проросійським угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулює на українській темі заради виборів, та назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться».

Того ж дня від своїх польських державних нагород офіційно відмовилися міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. На знак солідарності від своїх орденів Білого Орла, отриманих у попередні роки, відмовилися експрезиденти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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2 червня керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Кароль Навроцький не поїде на Конференцію з відновлення України (URC2026) у Гданську, оскільки польського лідера туди просто «не запросили». Водночас в Офісі президента України зазначили, що питання ймовірної поїздки Володимира Зеленського на цей захід у Гданську все ще перебуває на стадії обговорення.