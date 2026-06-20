Протест проти рішення Навроцького: посол України у Польщі відмовився від державної нагороди через позбавлення Зеленського ордена

Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест Ордена За заслуги Республіки Польща після того, як президент країни Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла . Про це Боднар повідомив у Facebook у суботу, 20 червня.

Він назвав «історично несправедливим» рішення Навроцького щодо Зеленського.

«Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України Володимира Зеленського — друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди», — написав посол.

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Він висловив впевненість, що «мудрість переможе емоції, а взаємна повага — політичну кон’юнктуру», та заявив, що Польща залишається для України другом, союзником і партнером.

«Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог — Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі ми знайдемо розумні рішення», — зазначив посол.

19 червня Навроцький оголосив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни через присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Він заявив, що його держава продовжує підтримувати сусідню країну, але питання УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

Того ж дня міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою Ордена За заслуги перед Польщею.

20 червня голова Офісу президента Кирило Буданов також написав, що відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею на знак протесту проти рішення Навроцького.