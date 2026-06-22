«Справа не у внутрішній політиці». Навроцький відповів Зеленському щодо Ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький заперечив заяви президента України Володимира Зеленського про те, що позбавлення його вищої польської державної нагороди — Ордена Білого Орла — пов'язане із внутрішньою передвиборчою боротьбою у Варшаві.

Про це лідер Польщі заявив у понеділок, 22 червня, коментуючи висловлювання українського колеги, передає Polsat News. Навроцький стверджує, що в питаннях історичної пам’яті польське суспільство та влада є єдиними, а червоно-чорні прапори ОУН-УПА в Україні залишаються «неприйнятними» для польської сторони.

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Раніше в інтерв'ю українському телеканалу ТСН Володимир Зеленський, коментуючи рішення Варшави відібрати у нього орден, назвав цей крок елементом польських виборчих перегонів. За словами українського президента, Кароль Навроцький у такий спосіб «бореться за позиції своєї партії проти прем'єра Дональда Туска».

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Польський президент відкинув ці припущення, зазначивши, що український колега помиляється у своїх оцінках, намагаючись списати рішення на політичну конкуренцію всередині країни.

«Володимире, дорогий пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх тут не існує, тому що всі поляки знають і розуміють, скільки зла завдали полякам, польським дітям, українські націоналісти», — стверджує Навроцький.

Він сказав також, що позиція Варшави є принциповою та базується виключно на різному сприйнятті трагічних сторінок спільної історії.

«Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не приймаємо червоно-чорний бандерівський прапор. Я не уявляю собі ситуації, щоб польські патріоти, а особливо польський президент і польський уряд, у такій ситуації не були разом і не об'єдналися. Президент Зеленський помиляється», — запевнив польський лідер.

Позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла — що відомо

19 червня 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення Навроцький аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі. Йдеться про Волинську трагедію — період обопільних етнічних чисток польського та українського населення на території Волині та Галичини в 1943—1944 роках, до яких причетна УПА. Коментуючи цей крок, Володимир Зеленський порівняв польського колегу з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання України, щоб заробити голоси на виборах, та назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться».

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Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».

Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест. На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.