Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, Бельгія, 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Глава Офісу президента України Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця їздили до Польщі, щоб владнати суперечки з позбавленням президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла . Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ТСН 21 червня.

За словами президента, його команда комунікувала з адміністрацією президента Польщі Кароля Навроцького перед тим, як було прийнято рішення про відправлення ордена Новою поштою.

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«Вони поїхали, хлопці поїхали, вони дійсно намагались, з усіма поспілкувалися — і з канцелярією президента, і з командою прем'єр-міністра, і розмовляли із командою спікера, намагались робити все. Але повернулися з відчуттям: Ми відчуваємо, вони це зроблять. Питання часу», — сказав Зеленський.

Він також заявив, що пропонував Каролю Навроцькому зустрітися в режимі конференції. Однак польський президент невдовзі після цього, за словами Зеленського, заявив, що «Україні не місце у Європі», тому що «це погано для польського фермера».

Таким чином президент Польщі «підігріває суспільство» в рамках підготовки до виборів прем'єра-міністра, які очікуються у жовтні 2027 року, сказав Зеленський.

«У нього не монархів, а демократія. Треба будувати відносини з Україною, яка захищає сьогодні Європу, включаючи Польщу. При всій вдячності до поляків», — сказав Зеленський.

19 червня Навроцький оголосив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни через присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Він заявив, що його держава продовжує підтримувати сусідню країну, але питання УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків, зокрема Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко оголосили, що відмовляються від польських нагород.

Того ж дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з Нової пошти.