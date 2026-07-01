В адміністрації президента Чехії відкинули ідею позбавити Зеленського ордена Білого лева

Володимир Зеленський та Петр Павел у Києві, 16 січня 2026 року (Фото: Офіс президента)

Речник Празького граду — адміністрації президента Чехії, заявив в коментарі Укрінформу, що ні конституція, ні закон «не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород».

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«Державної нагороди, присудженої або врученої президентом Республіки, може бути позбавлено ​​лише на підставі остаточного рішення суду, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення почесних звань та нагород. Це покарання може бути призначене лише за умов, передбачених Кримінальним кодексом», — заявив агентству речник глави чеської держави.

30 червня представник SPD Їндржих Райхл заявив, що фракція планує за прикладом Польщі просувати позбавлення Зеленського ордена Білого Лева — найвищої нагороди країни. Це пов’язано з наданням підрозділу ССО найменування імені Героїв УПА.

Він каже, що політсила просуватиме в урядовій коаліції, щоб Палата депутатів запропонувала президенту Чехії Петеру Павелу відкликати нагороду. За словами Райхла, це питання прагнуть порушити на коаліційній раді.

Пропозицію SPD розкритикували деякі опозиційні політики. Так, депутат від центристської Народної партії Беньямін Чінчила сподівається, що представники партії Мотористи та руху ANO, які входять до коаліції, не підтримають її.

«Я вважаю це справді боягузливою ганьбою, це точно відповідає стилю роботи SPD», — сказав інший депутат від Народної партії Вацлав Платенік.

Зеленський отримав Орден Білого лева у жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. Головною причиною нагородження він тоді назвав «його мужність і відвагу, з якою він відхилив американську пропозицію щодо надання безпечного притулку і залишився у воюючому Києві» після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

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20 червня низка українських політиків та посадовців оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.