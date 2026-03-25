Орбан заявив, що Угорщина призупинить постачання газу в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина буде поступово припиняти постачання газу в Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що таке рішення ухвалив через ситуацію навколо нафтопроводу Дружба.

«Ми поступово припинимо постачання газу з Угорщини в Україну і будемо зберігати газ, що залишився, всередині країни. Поки Україна не постачатиме нафту, вона не отримуватиме газ з Угорщини. Оскільки Україна також атакує південний газопровід, що постачає Угорщину, нам необхідно поповнити запаси», — цинічно заявив Орбан.

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Він також уточнив, що представить свою пропозицію на засіданні уряду 26 березня.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба. У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

14 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що чиновникам, які приїжджали в Україну для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі, вдалося «змусити українців рухатися».

Інфографіка: NV

16 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакету санкцій, поки не запрацює нафтопровід Дружба.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

18 березня голова Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що експерти ЄС прибули в Україну для оцінки стану нафтопроводу Дружба і провели робочу зустріч із керівництвом нафтової галузі.

18 лютого Угорщина разом зі Словаччиною оголосили про тимчасове припинення експорту дизельного пального в Україну, заявивши, що відновлять після ремонту нафтопроводу Дружба, який було пошкоджено внаслідок російського удару 27 січня.