Орбан запропонував Путіну бути «мишею, яка допомагає російському леву». Bloomberg публікує їхню розмову

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним (Фото: REUTERS/Alexander Nemenov)

Угорський премʼєр Віктор Орбан під час телефонної розмови у жовтні сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що готовий докласти «максимум зусиль», аби допомогти йому. Про це йдеться у стенограмі розмови, з якою ознайомилося Bloomberg .

За даними агентства, зокрема, Орбан пообіцяв допомогти «врегулювати» війну проти України, організувавши саміт у Будапешті.

«Вчора наша дружба досягла такого високого рівня, що я готовий допомогти будь-яким чином. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг», — заявив Орбан під час розмови.

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Премʼєр пригадав дитячу казку, яка, за його словами, є популярною в Угорщині. У цій байці Езопа миша звільняє лева, що потрапив у сітку, після того як той раніше пощадив життя гризуна. Згідно зі стенограмою, ця репліка викликала сміх у диктатора.

Короткий телефонний дзвінок між Орбаном і Путіним, який відбувся близько полудня 17 жовтня і про зміст якого повідомляється вперше, є ще одним свідченням того, що політика допомоги Росії визначається на найвищому урядовому рівні, пише Bloomberg.

Більшу частину розмови Орбан і Путін взаємно обмінювались компліментами та хвалили Дональда Трампа. Напередодні вони обоє спілкувалися з президентом США про можливий саміт у Будапешті, але зрештою він не відбувся.

Під час телефонної розмови Орбан зазначив, що його дружні стосунки з російським диктатором зміцнилися з моменту їх зародження у рідному місті Путіна — Санкт-Петербурзі — у 2009 році.

«Чим більше друзів ми здобуваємо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам», — зазначив Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини висловив жаль з приводу того, що йому та Путіну не вдалося зустрічатися особисто так само регулярно, як це було до пандемії.

Згідно зі стенограмою, диктатор висловив захоплення «незалежною та гнучкою» позицією Угорщини щодо його війни проти України.

«Нам незрозуміло, чому така зважена, поміркована позиція викликає лише заперечення», — цинічно заявив Путін.

Раніше журналісти оприлюднили запис розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС країни-агресора Росії Сергієм Лавровим. Видання VSquare опублікувало аудіозапис на тлі скандалу про можливу передачу Москві деталей із закритих переговорів ЄС. Лавров нагадав, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, виключили зі списків санкцій ЄС, і Сійярто пообіцяв допомогти. Сім місяців потому Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС.