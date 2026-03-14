«Завжди знайдеться безпечне місце для тебе». Орбан відповів на лист Ющенка й закликав вплинути на Зеленського

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на лист колишнього президента України Віктора Ющенка , в якому той закликав його «зупинитися і згадати, ким ти був». Орбан заявив, що боротьба України за свободу «не дає права шантажувати нас або диктувати нам умови».

Відповідь угорський прем'єр опубліковав в соцмережах у суботу, 14 березня.

Орбан заявив, що боротьба України за свободу «не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови».

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Орбан також закликав Ющенка звернутися до президента України Володимира Зеленського з вимогою не «посягати на свободу угорців і не шантажувати ані Угорщину, ані її керівництво».

Він стверджує, що «державний тероризм», за допомогою якого Зеленський «підірвав німецький газопровід Північний потік, не спрацює проти Угорщини». Орбан заявив, що Угорщина приймала українських біженців і відкривала школи з українською мовою навчання, в той час як Україна нібито відмовляє у цьому угорцям на Закарпатті.

«Ми й досі хочемо залишатися вашими друзями, але не братимемо участі у вашій війні. Тому прошу вас прийняти, що ми не надсилатимемо на вашу війну ні грошей, ні зброї, ні солдатів. Я бажаю, щоб ваша братовбивча війна [РФ проти України] не завершилася фатальним ослабленням Української держави й щоб ми могли повернутися до старого духу українсько-угорської дружби», — написав угорський прем'єр.

«Якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме тобі чи твоїй родині, знай, що ти завжди можеш розраховувати на мене; у нас для тебе завжди знайдеться безпечне місце», — додав він, звертаючись до експрезидента України.

Свій лист він завершив словами: «Віддаляючись від вас, але щиро ваш Віктор Орбан».

13 березня експрезидент України Віктор Ющенко оприлюднив відкритий лист до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який останніми роками відомий проросійськими та антиукраїнськими поглядами.

Також він додав спільний знімок з Орбаном, датований 1999 роком. У листі Ющенко закликав угорського прем'єра «повернутися до світла, до справжнього європейського братства, де цінують честь, а не сумнівні політичні оборудки».

Угорський прем'єр Віктор Орбан звинувачує Україну в перекритті постачання російської нафти в Угорщину. Через це Будапешт заблокував надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, а також 20-й пакет санкцій проти РФ. Нафтопровід було пошкоджено внаслідок російської атаки в кінці січня.

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Аналогічні звинувачення висуває і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Обидві країни обіцяють зберігати вето, поки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом Дружба.

3 березня Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої вони обговорили ескалацію на Близькому Сході й «обмінялися думками» щодо України.

У Кремлі, зокрема, стверджували, що «Путін відзначив принципову позицію керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання» війни Росії проти України.

Також російський диктатор виділив прагнення Будапешта вести «зважений і суверенний курс» у міждержавних відносинах.