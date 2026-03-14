«Завжди знайдеться безпечне місце для тебе». Орбан відповів на лист Ющенка й закликав вплинути на Зеленського

14 березня, 18:34
Орбан відповів на лист Ющенка (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Орбан відповів на лист Ющенка (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на лист колишнього президента України Віктора Ющенка, в якому той закликав його «зупинитися і згадати, ким ти був». Орбан заявив, що боротьба України за свободу «не дає права шантажувати нас або диктувати нам умови».

Відповідь угорський прем'єр опубліковав в соцмережах у суботу, 14 березня.

Орбан заявив, що боротьба України за свободу «не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови».

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Орбан також закликав Ющенка звернутися до президента України Володимира Зеленського з вимогою не «посягати на свободу угорців і не шантажувати ані Угорщину, ані її керівництво».

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Він стверджує, що «державний тероризм», за допомогою якого Зеленський «підірвав німецький газопровід Північний потік, не спрацює проти Угорщини». Орбан заявив, що Угорщина приймала українських біженців і відкривала школи з українською мовою навчання, в той час як Україна нібито відмовляє у цьому угорцям на Закарпатті.

«Ми й досі хочемо залишатися вашими друзями, але не братимемо участі у вашій війні. Тому прошу вас прийняти, що ми не надсилатимемо на вашу війну ні грошей, ні зброї, ні солдатів. Я бажаю, щоб ваша братовбивча війна [РФ проти України] не завершилася фатальним ослабленням Української держави й щоб ми могли повернутися до старого духу українсько-угорської дружби», — написав угорський прем'єр.

«Якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме тобі чи твоїй родині, знай, що ти завжди можеш розраховувати на мене; у нас для тебе завжди знайдеться безпечне місце», — додав він, звертаючись до експрезидента України.

Свій лист він завершив словами: «Віддаляючись від вас, але щиро ваш Віктор Орбан».

13 березня експрезидент України Віктор Ющенко оприлюднив відкритий лист до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який останніми роками відомий проросійськими та антиукраїнськими поглядами.

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Також він додав спільний знімок з Орбаном, датований 1999 роком. У листі Ющенко закликав угорського прем'єра «повернутися до світла, до справжнього європейського братства, де цінують честь, а не сумнівні політичні оборудки».

Угорський прем'єр Віктор Орбан звинувачує Україну в перекритті постачання російської нафти в Угорщину. Через це Будапешт заблокував надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, а також 20-й пакет санкцій проти РФ. Нафтопровід було пошкоджено внаслідок російської атаки в кінці січня.

Аналогічні звинувачення висуває і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Обидві країни обіцяють зберігати вето, поки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом Дружба.

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3 березня Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої вони обговорили ескалацію на Близькому Сході й «обмінялися думками» щодо України.

У Кремлі, зокрема, стверджували, що «Путін відзначив принципову позицію керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання» війни Росії проти України.

Також російський диктатор виділив прагнення Будапешта вести «зважений і суверенний курс» у міждержавних відносинах.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Віктор Орбан Віктор Ющенко Війна Росії проти України Україна-Угорщина Угорщина

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