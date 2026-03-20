«Європа не виживе». Орбан назвав «божевільною» позицію ЄС щодо відмови від російської нафти

20 березня, 13:15
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, Бельгія, 19 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, Бельгія, 19 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав «божевільною» позицію Європейського Союзу щодо відмови від російської нафти.

Про це він сказав журналістам після засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Telex.

Орбан стверджує, що ЄС «безумовно потрібна російська нафта», оскільки, на його думку, Європа без неї «не виживе».

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Прем'єр Угорщини назвав стратегію європейців щодо нафти РФ «божевіллям».

Він також вчергове звинуватив Брюссель у тому, що той розраховує на зміну уряду в Угорщині після парламентських виборів.

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Орбан вказав на будівлю Європейської ради та заявив, що «опозиція фінансується звідти».

19 березня він повторив, що не підтримає жодного рішення на користь України, поки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба. Йдеться, зокрема про 90 млрд євро кредиту для України, рішення про що було погоджено на Раді ЄС 24 лютого. Угорщина блокує остаточне ухвалення документів, пов’язаних із виділенням коштів.

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Видання Politico писало, що лідери ЄС під час першого дня саміту 19 березня не змогли переконати Орбана відмовитись від блокування кредита, півторагодинне обговорення не дало результатів.

Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Віктор Орбан Угорщина Російська нафта Євросоюз ЄС

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